Отчетность «Ростелекома», данные по инфляции - основные события 26 февраля

В среду, 26 февраля, «Ростелеком» представит отчетность по МСФО за 2024 год. Стоит заметить, что по итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 42,3 млрд рублей, а выручка достигла 707,8 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии