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Россия заявила о политических методах борьбы Запада в атомной энергетике

Россия заявила о политических методах борьбы Запада в атомной энергетике

Западные государства во главе с Вашингтоном устраняют конкурентов в атомной энергетике политическими методами, заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Кондратенков.

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