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Военные материалы

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Ростех покажет в Египте пулемётный «Бизон» для борьбы с дронами

Ростех покажет в Египте пулемётный «Бизон» для борьбы с дронами

Система с пулемётами ПКТ должна физически поражать малоразмерные низколетящие цели на последнем рубеже объектовой защиты.

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