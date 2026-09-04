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Вице-премьер Новак заявил о стабильной ситуации с дизтопливом на АЗС

Вице-премьер Новак заявил о стабильной ситуации с дизтопливом на АЗС

Вице-премьер РФ Александр Новак на ВЭФ рассказал о ситуации на топливном рынке, планах по атомной энергетике и проектах с Китаем.

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