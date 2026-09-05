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Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Волейбол федерациясе Президенты кубогы финалын ачты

Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Волейбол федерациясе Президенты кубогы финалын ачты

Казанның «Тулпар» спорт комплексында сәнәгать предприятиеләре арасында Татарстан Волейбол федерациясе Президентының XIII Кубогы финал уеннары узды.

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