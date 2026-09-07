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Калуга-поиск

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Три человека погибли после падения автомобиля в водоём под Малоярославцем

Три человека погибли после падения автомобиля в водоём под Малоярославцем

В Малоярославецком округе произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, погибли три человека. Как сообщили утром 7 сентября в прокуратуре, машина слетела с дороги и опрокинулась в водоём.

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