Три человека погибли после падения автомобиля в водоём под Малоярославцем

В Малоярославецком округе произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, погибли три человека. Как сообщили утром 7 сентября в прокуратуре, машина слетела с дороги и опрокинулась в водоём.
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