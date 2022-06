wikipedia.org/David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon/CC BY-SA 2.0 Представители Пентагона в мае посетили Украину в рамках комиссии по изучению российского оружия и фрагментов боеприпасов, оказавшихся в руках у украинских военных в качестве трофеев, пишет газета The New York Times.