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Китайская система сжижения водорода для питания ракетоносителей

Первая в Китае исследованная и разработанная система сжижения водорода с высокой суточной производительностью сжиженного водорода была успешно произведена для заправки ракетоносителей сжиженным водородом отечественного производства в будущем.

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