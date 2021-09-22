Китайская система сжижения водорода для питания ракетоносителей

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Первая в Китае исследованная и разработанная система сжижения водорода с высокой суточной производительностью сжиженного водорода была успешно произведена для заправки ракетоносителей сжиженным водородом отечественного производства в будущем.