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Крым как навязчивая идея-фикс: Живов о том, как ВСУ хотят отвлечь ВС РФ, чтобы прорваться к Мелитополю

Крым как навязчивая идея-фикс: Живов о том, как ВСУ хотят отвлечь ВС РФ, чтобы прорваться к Мелитополю

Возможно, противник рассчитывает, что из-за отвлечения российских сил на Курское и Южно-Донецкое направление ему удастся проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю.

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