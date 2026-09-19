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Гора родила мышь: куда ЕС и США потратят почти $2,7 млрд, выделенные на ПВО Украины

Гора родила мышь: куда ЕС и США потратят почти $2,7 млрд, выделенные на ПВО Украины

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине крупного пакета средств ПВО на сумму около $2,68 млрд.

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