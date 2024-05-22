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«Увидеть Париж и умереть?»: Игры-2024 станут «русской рулеткой» без русских

«Увидеть Париж и умереть?»: Игры-2024 станут «русской рулеткой» без русских

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Комментарии
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Л
Людмила
Мечтаю, что бы эти политизированные игры, накрылась медным тазом...что бы они провалились и навсегда остались в памяти, как самые неудачные за всё время проведения Олимпиад.
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4 час.

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