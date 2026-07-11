Академик назвал пять факторов риска крадущих у человека 14 лет жизни

Кардиолог объяснил, как защитить сердце и избежать инфаркта.Академик РАН и президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто назвал пять "тихих убийц", которые сокращают жизнь человека в среднем на 14 лет.
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