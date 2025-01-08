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Замысел Трампа и Маска раскрыли в России

Замысел Трампа и Маска раскрыли в России

Фото: nbcnews.com В России раскрыли стратегию Дональда Трампа и Илона Маска. Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, в своем Telegram-канале заявил, что избранный президент США Трамп поддерживает критику Маска в адрес британского премьера Кира Стармера.

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