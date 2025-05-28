Немецкая поверка часов Судного Дня

Михаил Ты из тех турбачей кто надеется на количество шапок в шкаПчике?

М Михаил Что-то все увлеклись ракетками , танчиками, а про ковидку то позабыли. Кто запустил эту заразу тот и шарик держит за шарики. Подкинут еще на поветрие и кто-то целыми нациями удобрит чернозем.