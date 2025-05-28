Эпиграф: Есть такой старый анекдот про разговор на западной выставке: – А вы какую компанию представляете? – Воткинский машиностроительный завод.
Немецкая поверка часов Судного Дня
Комментарии
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Михаил
Ты из тех турбачей кто надеется на количество шапок в шкаПчике?
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1 д.
М
Михаил
Что-то все увлеклись ракетками , танчиками, а про ковидку то позабыли. Кто запустил эту заразу тот и шарик держит за шарики. Подкинут еще на поветрие и кто-то целыми нациями удобрит чернозем.
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1 д.
Светлана Арт
Неужели нет других способов уничтожить этих долбоебов) ну сколько можно терпеть ?
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22 час.
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