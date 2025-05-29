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Политика как она есть

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Канцлер ФРГ Мерц назвал вполне возможной поставку ракет Taurus Украине

Канцлер ФРГ Мерц назвал вполне возможной поставку ракет Taurus Украине

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил вероятности поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

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