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Царьград

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Зеленский вводит 10-летние санкции против 140 российских финансовых структур

Зеленский вводит 10-летние санкции против 140 российских финансовых структур

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против 140 российских субъектов финансового сектора, включая оператора системы «Мир» и «Золотую Корону».

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