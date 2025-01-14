Россия использует ядерные технологии для усиления в Азии

Россия усилит экономическое влияние в Азии с помощью проектов в энергетике. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе российско-вьетнамских переговоров в Ханое 14 января назвал сотрудничество двух стран в этой сфере стратегически важным и акцентировал внимание на возможностях его расширения.
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