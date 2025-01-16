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Царьград

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Иркутская область выделит 459 млн рублей ветеранам ВОВ ко Дню Победы

Иркутская область выделит 459 млн рублей ветеранам ВОВ ко Дню Победы

В Иркутской области ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты к Дню Победы: 50 тысяч рублей для участников и инвалидов, 10 тысяч для тыловиков и жителей блокадного Ленинграда.

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