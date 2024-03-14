Frontiers: физически активные кормящие матери передают детям особый гормон

Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук обнаружили, что матери, которые занимаются высокоинтенсивными упражнениями в период грудного вскармливания, могут передавать детям особый гормон адипонектин, улучшающий регуляцию обмена веществ.
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