Сотрудники ДПС оказали помощь при тушении пожара в Челябинской области

В ходе надзора за дорожным движением около двух часов ночи заместитель командира 2 батальона областного полка ДПС майор полиции Федор Дроздов, проезжая 1718 километр автодороги «Москва - Челябинск», увидел, что произошло возгорание комплекса зданий придорожного сервиса.
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