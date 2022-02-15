Сотрудники ДПС оказали помощь при тушении пожара в Челябинской области

В ходе надзора за дорожным движением около двух часов ночи заместитель командира 2 батальона областного полка ДПС майор полиции Федор Дроздов, проезжая 1718 километр автодороги «Москва - Челябинск», увидел, что произошло возгорание комплекса зданий придорожного сервиса.