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В Сочи электрокар спровоцировал массовое ДТП за Хостинским тоннелем

В Сочи электрокар спровоцировал массовое ДТП за Хостинским тоннелем

Сотрудники ГИБДД работают на месте.Авария случилась утром 15 декабря за Хостинским тоннелем. По предварительной информации, водитель электрокара Nissan Leaf, направляясь в центр, при перестроении из одной полосы в другую не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с Volkswagen Polo.

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