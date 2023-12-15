В Сочи электрокар спровоцировал массовое ДТП за Хостинским тоннелем

Сотрудники ГИБДД работают на месте.Авария случилась утром 15 декабря за Хостинским тоннелем. По предварительной информации, водитель электрокара Nissan Leaf, направляясь в центр, при перестроении из одной полосы в другую не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с Volkswagen Polo.
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