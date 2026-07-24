Озеро Байкал — самое глубокое озеро на планете, расположенное в Восточной Сибири. Это крупнейший резервуар пресной воды в Мире, который имеет тектоническое происхождение (озеро возникло на стыке двух плит).
Байкал с вертолета
Комментарии
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Светлана Митленко
Пожалуйста, Юлия
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1 м.
Nina Titova
Спасибо большое! Вспомнила свое путешествие на Байкал. Красиво и интересно!
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1 м.
Светлана Митленко
Байкал не зря называют жемчужиной!
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4 н.
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