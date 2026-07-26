«Движение остановлено»: РФ отрезала Запорожье от железнодорожного сообщения с Украиной Пассажирские поезда уже третьи сутки не доезжают до Запорожья из-за усиления российских атак.
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«Движение остановлено»: РФ отрезала Запорожье от железнодорожного сообщения с Украиной Пассажирские поезда уже третьи сутки не доезжают до Запорожья из-за усиления российских атак.
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