В Пскове устроили флешмоб в День России: видео

ПСКОВ, 12 июня, ФедералПресс. Жители Пскова собрались на берегу реки Великой в Пскове в День России. Они приветствовали катера с российскими флагами, которые проплыли от моста 50-летия Октября до Ольгинского моста, запустили дымовые шашки с триколором, а также рассказывали стихи и признавались в любви к своей стране.
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