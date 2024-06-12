В Пскове устроили флешмоб в День России: видео

ПСКОВ, 12 июня, ФедералПресс. Жители Пскова собрались на берегу реки Великой в Пскове в День России. Они приветствовали катера с российскими флагами, которые проплыли от моста 50-летия Октября до Ольгинского моста, запустили дымовые шашки с триколором, а также рассказывали стихи и признавались в любви к своей стране.