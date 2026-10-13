Русская весна
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Русская весна

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Трамп допустил, что США зашли слишком далеко, убив руководителей Ирана

Трамп допустил, что США зашли слишком далеко, убив руководителей Ирана

Трамп допустил, что Вашингтон мог зайти чересчур далеко, ликвидировав руководство Ирана в начале конфликта.

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