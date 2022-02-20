Сегодня начальник УМВД России по Чукотскому автономному округу Александр Смирнов наградил женщину, оказавшую помощь в раскрытии преступления

Ценным свидетелем стала Наталья Ивановна Приходько из Анадыря. Она вовремя сообщила в органы внутренних дел о приставании мужчины к подростку в автобусе.
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