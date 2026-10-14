Ситуационно-информационный центр (СИЦ) Минтранса и авиакомпания "Аврора" подписали соглашение об информационном взаимодействии для последующей интеграции с АИС УЛСП (Автоматизированная система управления льготными и субсидированными пассажирскими перевозками), сообщают в Минтрансе 14 октября 2026 года, в среду.