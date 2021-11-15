Две трети россиян выразили недовольство своими доходами

Андрей Викторов

Бензин на заправках "Роснефти" в Южно-Сахалинске опять подорожал. Последний раз о повышении цен сообщалось совсем недавно — 10 дней назад. То есть 3 раза в месяц дорожает топливо. Вместе с ним дорожает все, так как на топливе все завязано и транспорт и энергетика и даже рост морковки на фермерском поле. Зарплаты и пенсии россиян, естественно, 3 раза в месяц не увеличиваются. По этой постой причине и происходит снижение доходов населения и для большей части нашего народа это снижение катастрофическое. Если к этому добавить "активизацию" всех уровней властей РФ от В.В. Путина до мэра г. Мухосранска по "снижению уровня нищеты и бедности" в России, то невооруженным взглядом видно, что результат охеренный и прямо противоположный, чем больше "стараний" и докладов про всеобщую зашибись, тем больше населения оказывается в ЖО..Е. К примеру губернатор Сахалина Лиморенко отрапортовал В.В. Путину про среднюю зарплату в области. Эта "средняя зарплата" 75%(как минимум) сахалинцев и курильчан только в счастливых снах может присниться. Или про эту лажу В.В. Путин не в курсе? НЕ ПОВЕРЮ! Значит так надо. А если так надо, значит все идет по плану. Вот только знать бы по чьему плану.