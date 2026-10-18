Бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкл Флинн заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен получать ни цента из американского бюджета.
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