СК РФ выяснил, кто убил тюменца, чьё тело нашли в багажнике

Сын пытался вывезти тело отца в лес, но машину остановил наряд ППС.фото: sledcom.ru--> Следователи подозревают в убийстве 54-летнего мужчины, тело которого было найдено в багажнике остановленной на дороге машины, его родственника.
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