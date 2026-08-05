Гражданин Таджикистана получил 8 лет за попытку вступить в ряды боевиков в Сирии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор гражданину Таджикистана, признанному виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и незаконного вооруженного формирования.
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