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Царьград

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Гражданин Таджикистана получил 8 лет за попытку вступить в ряды боевиков в Сирии

Гражданин Таджикистана получил 8 лет за попытку вступить в ряды боевиков в Сирии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор гражданину Таджикистана, признанному виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и незаконного вооруженного формирования.

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