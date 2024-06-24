Путин выразил соболезнования пострадавшим в результате атаки на Севастополь и терактов в Дагестане

Он подчеркнул, что российское государство окажет необходимую помощь и поддержку пострадавшим и их семьям Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин выразил искренние соболезнования родственникам и близким погибших.
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