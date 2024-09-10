КПРФ с треском провалилась на выборах в Мосгордуму, получив лишь 3 кресла вместо 13 в 2019 году. Однако сравнение результата с 2019 годом честно лишь отчасти – в тот год коммунисты с удовольствием пожинали плоды не своих трудов, а бонусы УГ от несистемщиков.
КПРФ провалила выборы в Мосгордуму
Комментарии
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Валерий Каулин
Коммунистами их можно назвать лишь условно. Вот и результат. Превратились в подпевал, выродились. Если они и жертва, то бессловесная, бестолковая и бесполезная.
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1 д.
СЗ
Светлана Зуева
От коммунистов там не осталось даже запаха.....никчемная партия
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1 д.
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