КПРФ провалила выборы в Мосгордуму

КПРФ с треском провалилась на выборах в Мосгордуму, получив лишь 3 кресла вместо 13 в 2019 году. Однако сравнение результата с 2019 годом честно лишь отчасти – в тот год коммунисты с удовольствием пожинали плоды не своих трудов, а бонусы УГ от несистемщиков.