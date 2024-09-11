Андрей Травников поздравил коллектив инфекционной больницы №1 с юбилеем

Коллектив, ветеранов медучреждения поздравили первый заместитель председателя Госдумы ФС РФ Александр Жуков, губернатор Андрей Травников, сенатор России Александр Карелин, председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив.
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