Reuters: В Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9

По данным агентства Reuters, Европейское агентство безопасности полетов (EASA) постановило временно прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после заявления Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
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