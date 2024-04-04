Строительство новых НПЗ в РФ пока не планируется Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
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Строительство новых НПЗ в РФ пока не планируется Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
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