muksun.fm За последние три месяца в ХМАО сгорело несколько заведений общепита. Примечательно, что большая часть их них — кафе восточной кухни.
Хроника пылающих кебабов: почему восточные кафе массово горят в ХМАО?
Комментарии
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ЦА
Цуркан Арк
Понаехавшие незаменимые специалисты по готовке deрьможрачки, вместо рабоиы на стройках, дорогах, уборке.
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6 час.
ОЕ
Ольга Есикова
Неужели кто-то ест в этих помойках, или незаменимые специалисты для своих "соотечественников" готовят🙈
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3 час.
АЕ
Анна Егорова
Там крысы по ночам питаются, а тараканов тьма! Люди, опомнитесь, берегите здоровьё
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2 час.
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