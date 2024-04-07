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Без срока давности: Россия требует от Германии признать преступления фашистов актом геноцида

Без срока давности: Россия требует от Германии признать преступления фашистов актом геноцида

«За годы войны немецкие концлагеря стали, пожалуй, даже гуманными. Теперь людей здесь почти не мучили – всего лишь травили в газовых камерах, забивали насмерть, расстреливали или измочаливали на тяжких работах, а потом морили голодом».

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Комментарии
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Eduard
А толку?
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14 час.
Eduard
Каятся эти нахалы не собираются!
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14 час.

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