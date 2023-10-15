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Володин поручил исключить положение о рубках из закона об охране Байкала

Володин поручил исключить положение о рубках из закона об охране Байкала

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды исключить положение о сплошных рубках из законопроекта об охране озера Байкал, сообщается на сайте ГД.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
сдали земли в аренду Китаю на 50 лет, а теперь рубки захотели запретить🤣 там после китайцев все будет пусто и отравлено химией
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