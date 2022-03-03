"Уже начались работы": новый большой мост скоро появится в Приморском крае

Масштабное строительство нового моста развернулось в Приморском крае. Рабочие уже выполняют устройство габионов, и бригады наполняют пространственный каркас из сетки камнем.
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