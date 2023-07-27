А вы знали, что армия КНДР по количественный составу - по крайней мере до СВО - занимала 4-е место в мире? Немного уступая Индии и США.
Ждём на подмогу 100 000 высокопрофессиональных военных из 4-й армии мира
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Только кретин может в этом вопросе ссылаться на Суворова, который никак не хотел в своих предках видеть русского мужика, соврав нагло, что его род происходит от беглого дезертира из Пруссии, не зная, что в немецком языке нет слова Сувор.
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53 мин.
Владимир Алтайцев
А с чего это армия России вторая в мире? Если по численности, то на пятом месте. Если по воинскому духу, то на первом месте вместе с КНДР.
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51 мин.
СМ
Сергей Медведев
Минуло 70 лет с того дня,как умолкли пушки на Корейском полуострове.Только мирного договора между Севером и Югом некогда единого государства как не было,так и нет.И в обозримом будущем это вряд ли возможно.
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39 мин.
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