Ждём на подмогу 100 000 высокопрофессиональных военных из 4-й армии мира

Владимир Алтайцев Только кретин может в этом вопросе ссылаться на Суворова, который никак не хотел в своих предках видеть русского мужика, соврав нагло, что его род происходит от беглого дезертира из Пруссии, не зная, что в немецком языке нет слова Сувор.

Владимир Алтайцев А с чего это армия России вторая в мире? Если по численности, то на пятом месте. Если по воинскому духу, то на первом месте вместе с КНДР.