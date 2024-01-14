В фестивале авторской песни «Покровский собор» победила исполнительница из Коми

Исполнительница из Республики Коми Дария Солодянкина стала победителем IV Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни «Покровский собор», который прошел в московском Гостином дворе, сообщает ТАСС.
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