Борзописцы! Кого не устраивают темпы нашего наступления, автомат в зубы и на фронт показывать пример!

Игорь Василевский

Щелкоперить с дивана - это не по врагу стрелять! Все эти "иксперды" ни дня не служили в армии, более того, не знают - как одеть берцы, а ранее - сапоги, не говоря о том, как звучат взрывы в 50 м от окопа. На диване уютнее, а блажь всякую можно и под пивась холодный наваять... Что они и делают. А если за эту дурость еще какой то грантик перепадет - так вообще - с самым великим удовольствием! Вот только сынов своих в этот окоп они не пускют. Не по чину! Там пусть чернь, по их отношению к событиям, воюет! А им, таким хорошим, уже утомительно каждый день про бои смотреть да слушать. И баварского под сосиски давно хочется...