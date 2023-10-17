Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Борзописцы! Кого не устраивают темпы нашего наступления, автомат в зубы и на фронт показывать пример!

Борзописцы! Кого не устраивают темпы нашего наступления, автомат в зубы и на фронт показывать пример!

Юрий Кот Подготовка наступления Русской армии призвана найти слабые места в обороне нацистов для дальнейшего прорыва и выхода на оперативный простор в тылу врага.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Щелкоперить с дивана - это не по врагу стрелять! Все эти &quot;иксперды&quot; ни дня не служили в армии, более того, не знают - как одеть берцы, а ранее - сапоги, не говоря о том, как звучат взрывы в 50 м от окопа. На диване уютнее, а блажь всякую можно и под пивась холодный наваять... Что они и делают. А если за эту дурость еще какой то грантик перепадет - так вообще - с самым великим удовольствием! Вот только сынов своих в этот окоп они не пускют. Не по чину! Там пусть чернь, по их отношению к событиям, воюет! А им, таким хорошим, уже утомительно каждый день про бои смотреть да слушать. И баварского под сосиски давно хочется...
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13 час.
Галина Светлая
Самое поганое что эти свиньи визжавшие так и будут визжать. У этих тварей нет никого в Армии, или просто не любят свою страну. Таких надо вычислять и  вправлять мозги. А чаще всего это поганые пропиндосные тролли. Пусть визжат,они на большее не способны. Нашим парням уважение и любовь наша вечная . Они лучшие на века!!
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11 час.

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