Театр абсурда

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Вы слышали украинские песни о Севастополе или об Одессе?

Вы слышали украинские песни о Севастополе или об Одессе?

Сегодня, с утра праздничного дня (с днём ВМФ вас!) услышал на кухне по радио «Ты одессит, Мишка» и «Севастопольский вальс».

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