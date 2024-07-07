В Минтруде сообщили о росте спроса на токарей, поваров и педагогов через 5 лет

Директор департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов рассказал ТАСС, что наиболее востребованными через пять лет станут токари, фрезеровщики, слесари, сварщики, а также медики, педагоги и повара.
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