Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Минтруде сообщили о росте спроса на токарей, поваров и педагогов через 5 лет

В Минтруде сообщили о росте спроса на токарей, поваров и педагогов через 5 лет

Директор департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов рассказал ТАСС, что наиболее востребованными через пять лет станут токари, фрезеровщики, слесари, сварщики, а также медики, педагоги и повара.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх