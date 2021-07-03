Русская весна

115 046 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Корабль Черноморского флота вышел на помощь украинскому судну, терпящему бедствие

Корабль Черноморского флота вышел на помощь украинскому судну, терпящему бедствие

Ракетный катер ВМФ России направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна в Чёрном море.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Константин Заболотный
Молодцы!!! Морской закон: сам погибай,но товарища выручай. Украинские рыбаки, в отличии от банедеровского придурка Зеленского и его эбанутой на головы шоблы,нам не враги, а люди ,волею случая попавшие в переделку и было бы верхом человеческого свинства не помочь им из неё выбраться..

Картина дня

наверх