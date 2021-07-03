Корабль Черноморского флота вышел на помощь украинскому судну, терпящему бедствие

Русская веснаПолитикаКорабль Черноморского флота вышел на помощь украинскому судну, терпящему бедствие Ракетный катер ВМФ России направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна в Чёрном море.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКонстантин ЗаболотныйМолодцы!!! Морской закон: сам погибай,но товарища выручай. Украинские рыбаки, в отличии от банедеровского придурка Зеленского и его эбанутой на головы шоблы,нам не враги, а люди ,волею случая попавшие в переделку и было бы верхом человеческого свинства не помочь им из неё выбраться..Комментировать
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