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Защитники красночикойской тайги одержали первую победу над угольными магнатами

Защитники красночикойской тайги одержали первую победу над угольными магнатами

Суд отменил решение управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области, которое фактически разрешало строительство дороги рядом с селом  Черемхово для вывоза угля с Зашуланского месторождения в Китай.

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