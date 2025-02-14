Защитники красночикойской тайги одержали первую победу над угольными магнатами

Суд отменил решение управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области, которое фактически разрешало строительство дороги рядом с селом Черемхово для вывоза угля с Зашуланского месторождения в Китай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии