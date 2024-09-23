Водопад Сахарна возродился

Водопад в монастыре Сахарна снова течет после периода засухи. Явление засухи, вызванное погодными условиями и падением уровня грунтовых вод, привлекло внимание экспертов-экологов и общественности, сообщает rezinainobiectiv.
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