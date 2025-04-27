В Нижегородской области загорелся мусорный полигон

Пожар возник в Городецком округе.Фото: t.me/busargin_rПожар вспыхнул на мусорном полигоне в Городецком округе Нижегородской области, площадь составила 20 тысяч кв м, сообщил 27 апреля глава округа Александр Мудров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии