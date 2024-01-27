Расчет «Гиацинт-Б» одним выстрелом уничтожил 27 украинских боевиков

Расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» Южной группировки войск продолжают уничтожать военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу украинских националистов на Донецком направлении в зоне специальной операции.
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